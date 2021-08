L’Ecotrail de Bruxelles change de nom en 2021 pour renouer avec l’esprit des premières éditions.

Le 5 septembre prochain, l’hippodrome de Boitsfort accueillera la première édition du Trail du Meyboom. Il y aura deux épreuves longues (42 km en solo et 42 km "bike and run") et deux épreuves courtes (10 et 21 km) à faire en marchant ou en courant.

Tous ces parcours présentent l’avantage de tenir les participants à l’abri de la circulation alors qu’on se trouve pourtant en périphérie immédiate du centre-ville.