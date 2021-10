Solidarité et dépassement de soi. C’est le duo que propose une nouvelle fois La Bruxelloise ce dimanche matin au départ du stade Fallon. Une course à pied de 3, 6 ou 9 km pour les femmes - mais également pour les hommes munis d’une touche féminine - qui draine chaque année du monde à Woluwe-Saint-Lambert, avec pour objectif de contribuer à la lutte contre le cancer du sein.

C’est là que François Duhoux, oncologue aux cliniques universitaires Saint-Luc, a réellement pris goût à la course à pied. "Lors de la première édition, je me suis dit qu’il fallait que j’y sois. C’était une manière de montrer ma solidarité sur le terrain avec mes patientes. Après avoir bouclé les 9 km, je me suis rendu compte qu’une d’entre elles, qui venait de terminer sa chimiothérapie, avait fait mieux que moi. J’étais fier et heureux pour elle, mais ça m’a boosté à en faire plus", rigole-t-il. "Aujourd’hui, je suis devenu plus régulier."

S’il ne pourra cette fois pas être présent ce dimanche, le docteur Duhoux, comme de nombreux membres des cliniques Saint-Luc, est devenu un fidèle de l’événement dont tous les fonds récoltés reviennent à la Fondation Saint-Luc. Et il insiste sur l’importance d’une telle manifestation.

"Nous ne sommes pas que dans le symbolique. D’un strict point de vue financier, certaines recherches peuvent chaque année être menées à bien grâce à des événements comme celui-ci. À l’inverse, sans de telles occasions, ce ne serait plus possible. Car il n’y a pas que des projets à plusieurs centaines de milliers d’euros qui peuvent faire avancer la recherche pour lutter contre le cancer du sein."





Déjà plus de 4 000 euros récoltés

Mais, au-delà de la récolte d’argent, François Duhoux pointe aussi les nombreux bienfaits d’une manifestation telle que celle-ci pour ses patientes. "C’est un super objectif pour elles et nous les encourageons vivement à prendre part à La Bruxelloise", reprend-il. "L’effet de groupe les motive à reprendre l’activité physique, avec tous les avantages que cela peut induire. De façon générale, je ne vois que des sourires lorsque je suis présent sur La Bruxelloise."

À signaler qu’un challenge virtuel de course à pied a également été créé autour de La Bruxelloise, lequel se termine à la fin du mois d’octobre. Plus de 4 000 euros ont déjà pu être récoltés en faveur de la recherche contre le cancer du sein.