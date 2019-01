Le concept de courses à obstacles sur structures gonflables a attiré près de 30.000 personnes pour sa première tournée en 2018

Voici un peu moins d’un an, le concept Air Games débarquait en Belgique pour une première européenne et avec succès immédiat! Avec 8 dates dans toute la Belgique et pas moins de 30.000 participants, cette course à obstacles parsemée de structures gonflables et s’inspirant des Ninja Warriors ou autre Big Bounce a directement attiré la grande foule!

En plus des 8 dates programmées l’année dernière, 4 sont ajoutées au calendrier 2019. Le premier événement de la saison aura lieu à Bruxelles au parc de Laeken le 7 avril 2019. S’ensuivront 11 étapes afin de couvrir tout le territoire belge.

Vingt dates sont également planifiées en France pour une saison qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle !

Un nouvel obstacle de 10 mètres de haut

Les parcours, de 5 km et avec 10 obstacles gonflables géants, restent accessibles au plus grand nombre, dès 12 ans.

L’année 2019 sera aussi synonyme de nouveautés: nouveaux obstacles, goodies ou activités fun sur le village.

Parmis les nouveaux obstacles, il faudra par exemple traverser une structure gonflable de 10 mètres de haut à l’aide d’un trapèze géant, soit une bonnne dose d’adréaline au programme!