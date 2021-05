Tout commence avec la démarche entreprise par Clément Genty, conseiller municipal à Meursault (Bourgogne), consistant à créer une alerte Google pour sa commune. Chaque fois que le nom Meursault apparaît dans la presse, il reçoit une notification. "Grâce à cela, j’ai été averti d’un article paru dans le journal Le Monde dont l’auteur évoquait l’histoire d’Albert Corey, médaillé d’argent du marathon des Jeux de Saint-Louis en 1904, explique Clément Genty. L’auteur de l’article s’indignait que cet ancien habitant de Meursault soit considéré comme Américain et non comme Français. Tout à coup, notre petite ville de 1 500 habitants comptait un médaillé olympique potentiel !"

Dans le Zatopek actuellement en kiosque, on découvre toute l’histoire de cette découverte étonnante.

Juste une petite lettre

Aussitôt, Clément Genty se met en quête de faits pour authentifier l’exploit. Il consulte les anciens du village. Personne n’a entendu parler d’Albert Corey. Il finit par retrouver sa trace dans le registre numérisé des archives départementales. "Albert Corey était bien né à Meursault en 1878."

Poursuivant ses recherches, il décide de contacter tous les Corey de l’annuaire. Soit 248 personnes ! "Une chouette occupation durant le premier confinement", s’amuse-t-il. Au cinquantième appel, bingo ! Il tombe sur son arrière-petit-fils. "Dans un premier temps, il m’a raccroché au nez, croyant à un canular !", se souvient-il.

Aux States, Albert Corey a peut-être ambitionné de monnayer plus avantageusement ses talents athlétiques ? Car le bonhomme était un redoutable coureur à pied. En 1901, il avait terminé 10e du marathon de Paris en 2h53 puis 7e en 1902 (3h12), une année où il gagna également l’épreuve Paramé-Rennes-Paramé, longue de 146 kilomètres, en 16h32.

Clément Genty a profité de la numérisation de la presse américaine pour pister le héros local. "Au début, je ne trouvais rien, puis j’ai eu la curiosité de taper ‘Coray’ plutôt que ‘Corey’ et ce fut l’avalanche."

Un Français à Chicago

En recoupant les sources, il apprend qu’à son arrivée sur le continent, le jeune Français travailla dans un grand hôtel-restaurant de l’Ohio avant de se faire embaucher comme briseur de grève du côté de Chicago, où devaient logiquement se tenir les Jeux de 1904 qui furent finalement déplacés à Saint-Louis.

"Un jour qu’il se rendait à son travail, Corey est tombé sur une petite annonce. La Chicago Athletic Association cherchait des athlètes pour la représenter aux Jeux."

Quelques mois plus tard, on le retrouve parmi les 32 concurrents au départ du marathon le plus dur de l’histoire. Le parcours sillonne un pays de collines. De plus, les concurrents s’élancent à 15 heures alors que la température avoisine les 30 degrés. Pour boire, ils n’ont droit qu’à un seul point de ravitaillement. Un puits est également disponible au douzième kilomètre mais il exige un détour ! La course est dantesque. Il faut s’imaginer un cortège de voitures soulevant des nuages de poussière d’où surgissent comme des ombres des coureurs au visage maculé de terre et de sueur. Certains défaillent. D’autres sont poursuivis par une meute de chiens sauvages.

Finalement, à peine quatorze coureurs sur 31 rallièrent l’arrivée. Thomas Hicks, le vainqueur, établit ce qui reste encore le chrono le plus lent de l’histoire du marathon olympique : 3 heures et presque 29 minutes. Corey termine en deuxième position et sur base de son appartenance au club de Chicago, on lui attribue la nationalité américaine. Quelques mois plus tard, il rentre en France où il se remarie et laisse la descendance qu’on lui connaît.

Voilà donc la véritable histoire d’Albert Corey sortie des limbes. Clément Genty la raconte dans son livre Albert Corey, la France aux Jeux de 1904 (éd. L’Harmattan, avril 2021).

Et le CIO plia

L’épilogue aussi est très intéressant. Clément Genty a transmis le fruit de son enquête au CIO qui n’a eu d’autre choix que de reconnaître la nationalité française de Corey. Dans un premier temps, le CIO n’a pas voulu changer ses tablettes. Clément Genty n’a pas pris ombrage de ce premier refus et a persévéré dans ses demandes. Avec succès ! Depuis mai 2021, la médaille d’Albert Corey est bel et bien revenue à la France.