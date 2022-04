C'est l'homme du moment dans le milieu de l'ultra endurance sur route. Le Lituanien Aleksandr Sorokin, 40 ans, vient de boucler un 100 km en Grande-Bretagne à l'allure moyenne folle de 16,41 km/h (3'39 par km!). Après 6h05.40, le champion du monde du 24 heures en 2019 a ainsi effacé de tablettes de quatre minutes le record du Japonais Nao Kazami sur la distance. Et est parvenu à réussir là où l'Américain Jim Walmsley avait échoué au début de l'année 2022.

Sorokin, qui a tourné durant 100 km sur une piste d'athlétisme lors de ce Centurion Running, n'en est évidemment pas à son coup d'essai. En début d'année, cet ancien kayakiste de haut niveau était devenu le premier homme à descendre sous les 11 heures sur la distance de 100 miles. Et avait prolongé son effort jusqu'à 177,41 km en 12 heures. Il détient aussi le record du monde de la course de 24 heures avec un total de 309,4 kilomètres parcourus.

Des débuts tardifs pour perdre du poids

Derrière ces chiffres fous se cache pourtant un athlète qui n'était pas prédestiné à la course à pied. Ce n'est qu'en 2012, la trentaine entamée, qu'il a découvert la discipline, à l'époque avec le simple but de perdre des kilos et de retrouver la forme après "avoir beaucoup bu et fumé". A l'époque, il pèse plus de 100 kilos. Mais le running devient vite une addiction et, dès son premier 100 kilomètres, il réalise l'impressionnant chrono de 8h37. Jusqu'à devenir, aujourd'hui et après avoir mis la pandémie à profit pour franchir un énorme cap, la référence de l'ultra sur route.