Les 20 Km de Bruxelles ont beau être la course à pied la plus populaire du pays, gagner cette épreuve ne change pas votre vie. Amaury Paquet, 31 ans, ne vous dira pas le contraire. Lauréat de l’épreuve bruxelloise en septembre dernier, le Hervien continue de jongler entre son sport passion et son boulot chez Decathlon pour grappiller les secondes qui pourraient lui permettre d’approcher la barre symbolique des 59 minutes sur l’exigeant tracé de la capitale.

L’athlète de Seraing Athlétisme, qui court le semi-marathon à plus de 20 km/h de moyenne mais n’ira sans doute jamais aux JO, témoigne de ce statut parfois ingrat de sportif de haut niveau quand on pratique une discipline qui n’est pas sous le feu des projecteurs tout au long de l’année. Avec le doux espoir de faire la une, à nouveau, ce dimanche en fin de matinée.