S'imposer sur la course à pied la plus populaire du pays est une belle émotion. Mais cela ne change pas un vie. C'est ce que l'athlète liégeois de 31 ans, à nouveau favori pour le rendez-vous du dimanche 29 mai, nous raconte dans ce podcast en deux épisodes.

L'étiquette du vainqueur des 20 Km de Bruxelles est collée sur le dos d'Amaury Paquet depuis le dimanche 12 septembre 2021, date à laquelle il s'est imposé avec un chrono impressionnant 59.31 sous les arcades du Cinquantenaire.



Cette victoire n'a pas pour autant changé la vie de l'athlète de Seraing Athlétisme, qui jongle toujours entre son sport passion et un boulot chez Decathlon.



Un quotidien loin des clichés que se fait le grand public des sportifs de haut niveau et qu'il a pris le temps de nous dévoiler, sans regret ni jalousie et avec la saine ambition de doubler la mise dès ce dimanche 29 mai lors de la 42e édition.

"En m'imposant aux 20 Km de Bruxelles, j’ai remporté une coupe, comme lors de n’importe quel jogging qui se tient en Belgique. On gagne donc la même chose, voire moins, à Bruxelles que sur les courses de village. Ce qui est sûr, c’est que je ne suis pas plus riche grâce à ce succès."