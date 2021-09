Valentin Poncelet, vainqueur de l’édition 2019 en 1h00.34, avait promis de revenir aux 20 km pour s’imposer à nouveau et passer sous l’heure. Ce ne sera pas le cas. "En raison d’allergies, je ne pourrai pas m’aligner. Je ne suis qu’à 80 %. Or, pour gagner, il faut être à 100 % et venir pour un top 10 ne m’intéresse pas", indique l’athlète de l’USBW. "C’est vraiment râlant car je m’étais bien entraîné et j’avais une excellente forme."

La course à sa succession est donc ouverte sur une épreuve prestigieuse mais qui n’a jamais fait des élites une priorité. Ce qui, ces dernières années, a permis à plusieurs athlètes belges de se mettre en évidence. Ce pourrait être le cas du Charneutois Amaury Paquet, dont le record sur semi-marathon est de 1h02.28. Il devra notamment faire face à Tarik Moukrime, qui vient de réaliser un chrono de 29.01 lors des Nationaux français du 10 km, ou encore à John Heymans, champion de Belgique en titre de cross-country. Malgré l’absence d’Arnaud Dely, respectivement 2e et 4e en 2018 et 2019, la bataille promet d’être belle.

Amaury Paquet, contrairement à d’autres athlètes cités parmi les favoris, vous êtes ici sur votre distance de prédilection.

"Oui, même si je n’ai décidé de participer que le mois dernier. Après mon échec dans la course à un ticket olympique sur marathon en avril dernier, je n’ai repris sérieusement l’entraînement qu’en août, (...)