Amaury Paquet, 30 ans, n’avait pas tort en affirmant qu’on ne retient vraiment que le nom du vainqueur aux 20 Km de Bruxelles. Et c’est le sien qui figurera en lettres d’or au palmarès de cette édition 2021, courue dans d’excellentes conditions climatiques, devant un public tout heureux de revoir les milliers de concurrents arpenter les rues de la capitale, en courant ou en marchant. Dont l’athlète de Charneux, en région liégeoise, qui s’est offert une victoire de prestige, ce dimanche, au terme d’un cavalier seul de 59’31.

Amaury, vous avez remporté une superbe victoire !

"Oufti, oui ! Et quelle ambiance… Pendant toute la course, je me suis dit : ‘Si je gagne, c’est incroyable !’ Et voilà, j’ai remporté cette épreuve mythique. Je suis vraiment heureux d’inscrire mon nom au palmarès."



(...)