L'exploit que vient de réaliser Jacky Hunt-Broersma dépasse l'imaginable. Ce jeudi, l'ultrarunneuse de 46 ans est venue à bout de son défi en bouclant son 102e marathon en autant de jours. Soit 4304 kilomètres parcourus depuis qu'elle s'est lancé ce défi à la mi-janvier pour s'offrir un nouveau record du monde du genre.

Jacky Hunt-Broersma, qui vit en Arizona après être née et avoir grandi en Afrique du Sud, n'est pourtant pas une athlète comme une autre. A l'âge de 26 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'une tumeur osseuse. Une mois plus tard, elle doit faire le deuil de sa jambe gauche.

Amputée, il lui a fallu plusieurs années pour accepter la situation, cachant dès que possible sa différence. La course à pied fut, pour elle, une libération. "Courir m'a permis de m'accepter comme je suis. Je suis désormais persuadée que mon corps est capable de faire des choses incroyables", a confié cette maman de deux enfants, qui prit part à son premier marathon voici six ans, inspirée par la pratique de son mari.

"Le plus difficile est de commencer un marathon le matin, car mes muscles et mon corps sont fatigués", disait-elle après plus de 80 marathons consécutifs. "Mais une fois lancée et que mes muscles sont chauds, je sais que je vais arriver au bout. Nos corps sont extraordinaires."

Son but en se lançant ce défi des 100 marathons en 100 jours était avant tout d'inspirer les gens, elle qui affirme n'avoir eu aucun passé de sportif avant de se mettre à courir voici quelques années. Jacky Hunt-Broersma voulait aussi inscrire son nom dans le Guinness Book et effacer une marque placée à 95 marathons de rang. Elle aura finalement dû pousser le défi un peu plus loin, jusqu'à 102 donc, pour dépasser Kate Jayden, une autre athlète ayant eu la même idée qu'elle et s'étant élancée quelques jours plus tôt."

Au cours de son défi, Jacky Hunt-Broersma a notamment pris part au Marathon de Boston, qui fut son 92e 42,195 km et qu'elle a terminé en 5h05.

© Instagram Jacky Hunt-Broersma

A la fin de son périble, elle a d'abord remercié tous ceux qui l'ont soutenue dans son défi. "Mais maintenant, je vais d'abord célébrer cela!"

Ce n'est pas la première fois que Jacky Hunt-Broersma réalise un record du monde. En 2020, elle fut la première femme amputée à courir 100 miles (160 km) sans s'arrêter un... tapis roulant.