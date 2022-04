Mi-mars, le Roumain Tiberiu Useriu, 48 ans, enlevait la première édition du Montane Lapland Artic Ultra devant 35 autres participants. Ce "chantier" est tout sauf une course pour chanteurs d’opéra. Au fin fond de la Laponie suédoise, il y avait en effet quelque 500 km à parcourir en tractant un traîneau sur lequel les aventuriers pouvaient empiler matériel et nourriture.

Useriu a mis un peu plus de six jours, là où d’autres ont eu besoin de près du double de temps. Il aime ce genre d’effort le Roumain. Pour preuve, ce magnifique triplé réalisé en 2016, 2017 et 2018 sur la Yukon Artic Ultra, classique des classiques canadiens avec ses 483 km à faire (deux autres distances : 161 et 692 km) et des températures pouvant parfois descendre jusqu’à - 50 degrés.