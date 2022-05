Le traileur qui ne connaît pas Antoine Guillon vient sûrement de passer 20 ans dans un refuge vermoulu et non connecté de la planète Saturne. Ce Français de bientôt 52 ans fait en effet partie d’une galerie de figures incontournables de l’ultra-trail. À son actif, une victoire (2015) et sept autres podiums au Grand Raid de la Réunion, plusieurs tops 10 à l’UTMB et au Marathon des sables, des dizaines de victoires ailleurs, le plus souvent sur des courses longues, là où la tête, les jambes, la volonté, la gestion et l’écoute de soi s’allient pour concevoir la meilleure version de vous-même…

Début mai, cet ancien élagueur de l’Eure et Loire, près de Paris, est venu du côté de Huy pour la première édition du "run4all Trail et village Outdoor". Deux jours de stage où il a distillé des dizaines de conseils à des traileurs. L’homme est agréable, pédagogue. Et un entretien avec lui touche au juste. Un regard lucide sur le monde du trail et sa pratique, avec le recul nécessaire que confèrent près de 20 ans de pratique.

Car Antoine Guillon, dit "Le métronome", est un sage dont l’avis compte…