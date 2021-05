Le dernier week-end de mai se déroulera donc le Grand Trail des Lacs et Châteaux (GTLC) . Un gros morceau, surtout dans sa version longue qui connaîtra sa première édition.Ces 165 kilomètres pour plus de 6000 mètres de D+ constituaient la première et unique épreuve sur notre territoire rapportant six points ITRA, un label soulignant l'âpreté du parcours (moins de 100 épreuves dans le monde sont dans le cas).Nous employons le passé parce que ce jeudi, une autre organisation, l'Ultra Trail des Sources (15 août prochain), a confirmé qu'elle aussi a obtenu pour sa deuxième édition ces 6 points ITRA., explique Pierre Leclercq, organisateur de l'UTDS.Pour un petit pays plat comme le nôtre, avoir deux courses à 6 points est chose assez étonnante...Attention cependant, un nouveau système a été présenté voici peu par l'UTMB Group, qui devrait entrer en vigueur en 2022. Si c'est le cas, les points Itra tels qu'on les connaît aujourd'hui n'entreront plus en ligne de compte pour pouvoir prétendre à courir l'UTMB ou l'une des autres courses de son programme. (EV)