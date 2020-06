La nouvelle montre Polar Unite sort officiellement ce mercredi 30 juin.

Polar se veut à la fois actif et surprenant. Après s’être aventurée pour la première fois sur le marché des montres typées trail avec la Grit X, voici que la marque s’attaque au très large public « fitness » avec la sortie, ce mercredi 30 juin, de la Polar Unite.

Certes, il y avait déjà dans sa gamme la Polar Ignite, montré également orientée fitness. Mais ici, Polar vise un public encore plus large avec un produit spécifiquement pensé pour la vie active de tous les jours pour un prix très agressif de 149,90 €. Voilà qui devrait attirer l’attention de beaucoup.

Attention, si la Polar Unite embarque évidemment la fonctionnalité GPS et sera un bon compagnon pour vos footings, la montre n’a pas vocation à faire de l’ombre à la gamme Vantage par exemple, spécialement pensée pour la course à pied. Son autonomie (4 jours en veille) est par exemple moindre et ses fonctionnalités running/trail limitées. Elle n’en a pas moins bien des atouts dans une utilisation au quotidien et dans une optique de remise (ou maintien) en forme. Avec un look comparable à ce qui se fait dans le haut de gamme chez Polar et une bonne ergonomie.

© Polar



Outre l’indispensable cardio optique de Polar au poignet qui a fait ses preuves et qui sert de base aux nombreuses interprétations de votre état de forme/santé, on y trouve notamment FitSpark , un guide d'entraînement quotidien et personnalisé qui offre des séances d'entraînement à la demande directement à votre poignet. Cela en tenant compte de votre sommeil, de votre récupération, de votre condition physique et de votre historique d'entraînement. Avec des instructions animées et des conseils utiles en cardio, musculation ou encore endurance.

Polar Unite fournit évidemment toutes les statistiques d'entraînement en temps réel (et après l’effort) qu’un sportif peut désormais attendre d’une montre sportive. Notamment au niveau des zones cardiaques utilisées, des calories brulées ou de l’intensité de votre effort.

Quoi d’autres ? L’habituel suivi d’activités, avec notamment un aperçu de la qualité de votre sommeil et de votre récupération. Bref, du classique mais du bien pensé et du bien conçu. A un prix attractif pour un large public.

"Polar est déterminé à donner un sens au fitness. Il existe de nombreux accessoires de fitness sur le marché, mais vous êtes généralement obligé de choisir entre praticité, prix et performances », explique ainsi Justin Chacona, directeur marketing monde chez Polar. "Avec Polar Unite, nous nous sommes vraiment concentrés sur ces trois défis principaux, et le résultat est un produit vraiment équilibré, hyper équipé avec tous les outils et technologies essentiels de fitness dont vous avez besoin pour bouger, mais à un prix raisonnable."

© Polar



La Polar Unite affiche par ailleurs 32 grammes sur la balance et dispose d’un écran tactile couleur, avec possibilité d’y afficher les notifications de votre smartphone. La montre est disponible en 4 couleurs (noir, blanc, rose et bleu). Des bracelets menthe et beige sont, notamment, également disponibles à part (22,90€)