Arnaud Dely était partagé entre deux sentiments après sa deuxième place, derrière son pote liégeois Amaury Paquet.

"J’étais vraiment tout près de la victoire ! Je ne pensais pas qu’Amaury serait aussi fort. Pourtant, dans sa foulée, j’étais facile. Enfin… Jusqu’à 500 m de l’arrivée, moment où j’ai dû m’arrêter en raison de crampes. Ses accélérations en montée ont fini par m’user. Ce sont les muscles qui m’ont lâché, pas le souffle, parce que je me sentais bien !" lance le duathlète liégeois, dont le premier objectif de la saison, le Mondial, aura lieu le 10 juin, à Targu Mures (Roumanie). "J’avais très envie de revenir sur ces 20 Km de Bruxelles auxquels j’ai participé en 2018 (2e) et 2019 (4e). L’ambiance est tout à fait incroyable. Cette fois, j’étais très concentré sur ma course et la foulée d’Amaury. Je voulais le tenir le plus longtemps possible. Et j’y suis parvenu. En haut de l’avenue de Tervuren, je pensais que je pouvais l’emporter. Et les crampes sont arrivées…"

Il est vrai que la course est partie très vite avec, notamment, un passage au kilomètre 10 en 29.15 et, pour Arnaud, un chrono final de 1h00.22.

"Sur ce parcours et en m’arrêtant pour un stretching imprévu, ce n’est pas mal. D’autant que je n’ai pas levé le pied à l’entraînement cette semaine. Mon objectif est d’être champion du monde de duathlon dans une dizaine de jours. J’ai donc pris ces 20 Km comme une excellente préparation. Et mon entraîneur, Pieter Rijnders, qui m’a suivi pendant toute la course, est satisfait de ma prestation."

Ce dimanche après-midi, Arnaud Dely a, du reste, enfourché son vélo pour un autre entraînement, malgré des jambes un peu lourdes. Et il a déjà promis qu’il reviendrait sur le 20 Km.