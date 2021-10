La victoire s’est jouée au sprint et sur la… piste, ce dimanche, lors du National de 10 km sur route ! Et le titre est revenu à Clément Deflandre. Le Liégeois a devancé, en 29’20, Vincent Bierinckx (29’21) et Arnaud Dely (29’24) au terme d’une course très tactique avec un passage au km 5 en 14’27 pour un groupe d’une dizaine d’athlètes, emmenés par le surprenant Manuel De Backer, finalement dixième.

Avec deux Liégeois (Deflandre et Dely) sur le podium, les francophones ont signé un bon résultat. Médaillé de bronze en 28’51, l’an dernier, Clément Deflandre s’offre donc l’or, Arnaud Dely passant, lui, de la neuvième à la troisième place. Et ce, au terme d’une course que l’un et l’autre jugeront sans doute trop lente…

Côté féminin, le titre national est revenu à Lisa Rooms, qui a devancé Florence De Cock et Maurine Ricour. Médaillée de bronze en 34’06, l’an dernier, l’athlète de l’OEH a amélioré son chrono sur ce même parcours de Lokeren, coupant la ligne d’arrivée en 33’52.

Spécialiste des moyennes et longues, sur piste comme en cross, Lisa Rooms a réussi à lâcher Florence De Cock (34’02), récente lauréate des 20 Km de Bruxelles, et Maurine Ricour (34’36) après la mi-parcours, où elles avaient pointé avec un trentaine de secondes d’avance déjà sur un deuxième trio, emmené par Roxane Cleppe, finalement sixième, Chloé Herbiet et Charlotte Monfils complétant le Top 5 de ce National.