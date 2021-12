La Barkley est réputée pour être la course la plus dure du monde. En 33 éditions, rares sont ceux qui purent terminer cette épreuve de 200 bornes (20 000 m de D +) composée de cinq boucles de 40 kilomètres qu’il faut chacune terminer en moins de douze heures. Seulement quinze concurrents y sont parvenus.

Dans leur livre intitulé Les Finisseurs, les auteurs Aurélien Delfosse et Alexis Berg sont partis à leur rencontre pour essayer de comprendre ce qui leur a permis de réussir là où des centaines d’autres ont échoué. Les réponses partent dans tous les sens mais une qualité surnage : l’humilité face au défi.

© Edition Mons

"Ceux qui prennent le départ en pensant avoir de bonnes chances d’aller au bout font une erreur", explique Jared Campbell, le seul triple finisseur de la course (2012, 2014, 2016).

Certains disent aussi qu’on doit avoir connu l’échec pour réussir. "Personnellement, j’ai dû échouer deux fois pour me sentir complètement impliqué", se remémore Travis Wildeboer.

En 2013, il avait finalement décidé de tout larguer, maison et boulot, pour vivre six mois dans un camping-car au cœur de la redoutable forêt de Brushy Mountain où se déroule la course.

Sa démarche rappelle un peu celle de Jonathan Basham, qui, en 2010, décida de ne plus prendre que des douches glacées pour habituer son corps à la souffrance en prévision de sa participation à l’épreuve.

Quant à Brett Maune (2011, 2012), il avait transformé sa salle de sport en un frigo géant.

D’autres eurent une approche plus intellectuelle.

"J’ai étudié la carte du parc pendant des mois", explique pour sa part John Fegyveresi (2012). "Même sans GPS, je savais exactement où je me trouvais."

À travers ces témoignages, on est frappé par la rigueur de la préparation, ce qui contraste avec la gratuité du défi. On n’est donc pas surpris qu’un grand nombre des finisseurs aient une formation scientifique. Ils voient la course comme une équation à résoudre.

"Que ce soit la Barkley ou les concours de Rubik’s Cube (qu’il fut l’un de plus jeunes Américains à remporter), c’est la même chose", confie Brian Robinson, atteint du syndrome d’Asperger (2008). Cette obsession va parfois très loin.

"Finir la course était absolument nécessaire pour me convaincre que ça valait la peine de vivre", confie Nick Hollon (2013), alors atteint de dépression. "Je me suis servi de la Barkley pour me convaincre que je devais la finir si je voulais m’en sortir."

>>> Les Finisseurs, par Aurélien Delfosse et Alexis Berg, éd. Mons, 2020.



"Les Finisseurs", le film

Tous les entretiens menés par Aurélien Delfosse ont été filmés et compilés en un reportage d’une quarantaine de minutes que l’on peut voir sur le site de L’Équipe Explore.

On apprend moins de choses que dans le livre sur la biographie de ces quinze coureurs, mais quel plaisir de les écouter parler de leur exploit que d’aucuns qualifieraient de surhumain et qu’eux racontent avec modestie et un sens aigu de l’autodérision.

L’image permet aussi de se rendre compte de l’âpreté du combat puisqu’on suit Jared Campbell alors qu’il tente pendant des heures de progresser dans 50 centimètres de neige fraîche. On assiste aussi en direct à sa déception lorsque, à l’occasion de la dernière édition, il arrive hors délai à la fin du troisième tour.

Même après une préparation parfaite, une nappe de brouillard aura suffi à tout ficher par terre. C’est ça aussi, la Barkley.