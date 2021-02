Le Runners' Lab Nationaal Park Trail se tient actuellement aux alentours de Maasmechelen. Un événement running étalé sur plusieurs jours qui, ces samedi et dimanche, a pu accueillir plusieurs centaines d’amateurs de course à pied dans le respect d’un protocole sanitaire très strict. Il se poursuivra durant ce congé scolaire ainsi que le dernier week-end de février.

Ce protocole prévoit notamment des départs par vagues d’une durée d’une heure, avec un maximum de 80 coureurs au sein de celle-ci, et une pré-inscription obligatoire, avec envoi du dossard par la poste. Mais il y a bien un chronométrage, avec un classement. Bref, une compétition adaptée aux contraintes sanitaires.

A Bruxelles et en Wallonie, ce protocole ne passe cependant pas. Toute notion de compétition reste interdite, dans l’application stricte du protocole. Les organisateurs qui font la demande auprès des autorités pour mettre sur pied un événement obtiennent dans la grande majorité des cas un refus – quand il y a une réponse. Impossible dès lors pour eux d’obtenir des perspectives et de se projeter sur l’organisation des événements, même adaptés, normalement prévus au printemps ou durant l’été.

Autorisé en Flandre, interdit au sud du pays

Tout récemment, la "Zatopek en famille", qui devait avoir lieu ce 21 février à 25 minutes de… Maasmechelen, n’a pu obtenir l’accord des autorités alors que le protocole mis en place était au moins identique à celui du Runners' Lab Nationaal Park Trail. D’autres organisateurs avouent être dans le même cas.

Zone de police, autorité communale ou Gouverneur se retranchent derrière l’interprétation des règles faite par la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une interprétation plus stricte qu’en Flandre, où l’on distincte la notion d'événement rassemblant du monde en un même lieu et événement étalé dans le temps, sans rassemblement.

"Des contraintes en adéquation avec la situation sanitaire"

"Nous demandons à pouvoir être traités de façon équivalente au sein du pays, avec la reconnaissance en Wallonie et à Bruxelles de la notion des événements étalés", revendique Jean-Paul Bruwiers, pour l’asbl Sport et Santé, derrière plusieurs organisations dont, notamment, les 15 Km de Liège prévus début mai. "Les coureurs francophones peuvent aujourd’hui prendre leur voiture pour aller participer à ce type d’épreuve en Flandre mais ne peuvent pas le faire en Wallonie. Des points de vue de la cohérence et de la concurrence, cela ne va pas. Nous ne voulons évidemment pas qu’on soit plus stricte en Flandre mais bien que, côté francophone, on s’aligne sur ce qui s’y fait. Aujourd’hui, on nous impose encore les mêmes mesures qu’au pic de la crise alors que les indicateurs sont stables depuis plusieurs semaines. Il faut désormais pouvoir mettre en place un protocole en adéquation avec la situation sanitaire qui nous permette d’envisager la suite et de tenir sur la durée."