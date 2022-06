Ce mercredi 1er juin est la journée internationale de la course à pied. Garmin en profite pour dévoiler deux nouvelles montres, attendues depuis près de 3 ans, au sein de sa populaire gamme Forerunner: les Forerunner 255 et Forerunner 955.

On avait l'habitude de dire que la Forerunner 945 (ou 935) était une Fenix 6 dans un boîtier moins robuste. Une montre haut de gamme, à un prix (légèrement) plus "accessible". Dans cette continuité, la Forerunner 955 bénéficie logiquement des dernières innovations de la marque, dont celles vues récemment sur la Fenix 7. On y trouve par exemple une version solaire. La Forerunner 955, déclinée en deux versions (Solar ou non…), devient donc la première smartwatch de la gamme dédiée à la course à pied et dotée de cette fonction de recharge qui induit une augmentation de l'autonomie entre 10 et 15 pourcents. Cette autonomie est annoncée à 42 heures en activités pour la version non Solar (soit 6 heures de plus que la Forerunner 945 actuelle). A noter que la montre bénéficie de la cartographie, ce qui en fait une option de choix pour les traileurs.

L'autre grande nouveauté est que le design traditionnel à 5 boutons de la gamme Forerunner peut désormais être utilisé séparément ou conjointement avec l’écran tactile, qui a fait son apparition chez Garmin avec la sortie de la Fenix 7.

© Garmin

Forerunner 255: deux tailles et quatre modèles

La série Forerunner 255, qui succède à la 245 et incarne la montre de milieu de gamme qui peut convenir à la majorité des pratiques sportives, avance comme principale évolution la prise en charge du mode multisport, ce qui en fait désormais, aussi, une montre taillée pour le triathlon et ses transitions. Disponible en deux tailles (46 mm ou 41 mm), elle se décline en 4 modèles (Music ou non)

La Forerunner 955 est proposée à 549 € (649 € en version Solar) et la Forerunner 255 à 349 € (399 € en version Music).

Parmi les fonctionnalités, on retiendra pour ces deux montres:

Morning report : Un rapport comprenant la météo du jour, une suggestion d'entraînement quotidien, ainsi que des informations sur le sommeil et le statut VFC. Le rapport peut être personnalisé afin de voir les informations les plus pertinentes en un coup d’œil. Il est probable que cette fonction, par mise à jour, soit proposés prochainement sur les récentes Fenix 7 et Epix 2.

: Un rapport comprenant la météo du jour, une suggestion d'entraînement quotidien, ainsi que des informations sur le sommeil et le statut VFC. Le rapport peut être personnalisé afin de voir les informations les plus pertinentes en un coup d’œil. Il est probable que cette fonction, par mise à jour, soit proposés prochainement sur les récentes Fenix 7 et Epix 2. Statut VFC : Pour suivre la variabilité de sa fréquence cardiaque pendant son sommeil pour mieux gérer la récupération et obtenir un meilleur aperçu de son état d'entraînement global.

: Pour suivre la variabilité de sa fréquence cardiaque pendant son sommeil pour mieux gérer la récupération et obtenir un meilleur aperçu de son état d'entraînement global. Widget de course : permet d’afficher les informations de préparation de la course, y compris une prédiction de performance spécifique au jour de la course, la météo du jour et un compte à rebours. Le tout réuni dans un seul widget.

permet d’afficher les informations de préparation de la course, y compris une prédiction de performance spécifique au jour de la course, la météo du jour et un compte à rebours. Le tout réuni dans un seul widget. GPS multi-bandes : Une précision accrue pour rester sur la bonne voie dans les environnements les plus difficiles grâce à la localisation multi-bandes et multi-systèmes satellitaires.

La Forerunner 955 accueille également le widget Stamina (fonction apparue avec la dernière Fenix et qui permet de calculer en temps réel votre niveau d’endurance et déterminer le temps durant lequel vous pourrez tenir l’allure qui est la vôtre actuellement) ainsi que la fonction ClimbPro (pour voir en temps réel, sur les parcours téléchargés, les informations sur les montées actuelles et à venir, notamment la pente, la distance et le dénivelé).