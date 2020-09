Après les montres connectées qui font désormais (presque) tout ce qui est possible et imaginable en matière d’accompagnement sportif, voici les lunettes connectées.

Julbo, après l’avoir annoncé voici plus d’un an, a en effet lancé la commercialisation de l’Evad-1, une paire qui permet de lire à même l’un des verres vos données de course en temps réel lorsque vous faites du sport. Une innovation intéressante pour les fanas de technologie mais dont le prix - 499,95 euros, soit plus de quatre fois le prix d’une paire classique de la gamme trailrunning de la même marque - en freinera plus d’un.

Comment ça marche ?

L’un des atouts de cette innovation, c’est sa facilité d’utilisation. Une fois les lunettes appréhendées, tout coule de source et fonctionne sans couac. Un très bon point donc. Une fois allumées en plaçant son doigt cinq secondes entre les deux verres, les lunettes se connectent via bluetooth à l’application dédiée, nommée ActiveLook. Celle-ci est simple et efficace, permettant quelques réglages de base comme le positionnement des données sur le verre. C’est cette application qui permet aussi, de base, de lancer une activité. Il faut donc impérativement emporter son smartphone avec soi lors de sa sortie, sauf pour ceux qui possèdent un équipement Garmin compatible, lequel peut de lui-même prendre en charge l’application ActiveLook (qui se présente comme un type d’activité, à l’instar du trail, du vélo ou de la course à pied).

Dès qu’une activité est lancée, les données apparaissent sur l’un des verres. Il y a au total quatre écrans, dont un vide pour se concentrer sur son effort. Pour changer d’écran, il suffit de passer la main devant un des deux verres ou de cliquer sur un des boutons de sa montre si vous êtes connecté via Garmin.

Quelles fonctions ?

La technologie n’en est qu’à ses balbutiements. Le potentiel est intéressant, voire énorme, mais la première mouture, bien que très fonctionnelle et offrant une excellente visibilité à la fois des données et des éléments qui nous entourent, laisse un goût de trop peu.

(...)