Bruxelles a ses 20 Km, son marathon et aussi une multitude de courses de différentes dimensions.

Mais courir à Bruxelles, ce n’est pas que prendre le départ d’une épreuve de masse pour se mesurer au chronomètre et au peloton. Courir, cela peut aussi être une formidable opportunité de découvrir une ville autrement. À l’instar des bus touristiques, sauf qu’ici on utilise ses baskets pour aller d’un point A à un point B et qu’on peut se permettre d’aller dans les coins les plus reculés, parfois insoupçonnés.

C’est de cette réflexion et de cette envie d’apprendre et de partager à travers la course à pied qu’est né Be Run en 2017 (NdlR : Be Run, non peut-être ! de son nom entier). Eric Verhimst (alias Tintin, du petit nom que lui a donné son comparse) et Jean-Yves Balandier (dit Crakott), qui se sont rencontrés à la fin de leur parcours universitaire et sont devenus amis via la course à pied, ont d’abord voulu partager leur regard décalé sur leur expérience des marathons à travers le monde. Avant de se rendre compte que, finalement, Bruxelles, ce n’était pas si mal que ça comme outil pour la pratique de la course à pied.

(...)