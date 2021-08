La difficulté d’un trail est souvent jugée à son dénivelé positif (D +). Rarement à son dénivelé négatif (D -). Or, c’est aussi - et souvent - là qu’une course se joue. Pourtant, l’entraînement se focalise le plus souvent essentiellement sur les montées qui, même dans une Belgique sans sommet, peuvent être accumulées assez rapidement à coups de répétitions de côtes. Pour les descentes, dévalées à vive allure, c’est beaucoup plus compliqué. Quelques dizaines de secondes peuvent suffire pour être en bas alors qu’il faut de longues minutes pour retourner au "sommet".

Voici pourquoi, chez nous encore plus qu’ailleurs, on travaille le plus souvent l’intensité dans les montées alors que les descentes sont vues comme autant de périodes de récupération pour l’organisme. Pour Caroline Freslon, traileuse française à la tête de la société 5e Élément qui encadre des stages de trail en montagne et qui s’est particulièrement intéressée à la question, c’est là faire erreur. "À mon sens, il est primordial pour un traileur de rééquilibrer le tout et d’envisager également du travail spécifique pour faire face aux descentes. Sans quoi on risque de le payer, le jour de la course mais aussi potentiellement à plus long terme. L’objectif est de solliciter les fibres musculaires en créant des microlésions afin qu’elles se renforcent pour répondre aux exigences du terrain le jour de l’objectif."