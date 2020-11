L’engouement pour le concept est à la hauteur de la frustration des coureurs à pied, privés de compétitions depuis de longs mois. Les Maîtres du temps, challenge à distance né de l’esprit de Frédérick Hardenne et de son team de la région de Beauraing, a déjà séduit quelque 800 coureurs venus des quatre coins du pays. Et ils devraient être 1 000 d’ici à dimanche (barre franchie ce vendredi midi).

Le but du jeu de cette course qui succède aux trois éditions du King of Confinement sera de parcourir à partir de ce dimanche 9 heures un tracé libre de 4 kilomètres imaginé par chaque participant. Le tout en moins de 30 minutes. Un nouveau départ sera donné chaque demi-heure mais avec, chaque fois, une minute en moins pour terminer sa boucle. Le vainqueur sera le dernier athlète en lice. Celui qui en sortira gagnant devra donc présenter d’excellentes qualités à la fois d’endurance et de vitesse.