La 4e édition de la soirée organisée par la plateforme belge à l’algorithme permettant de comparer les différents trails entre eux a lieu ce vendredi à Wavre.



Lancé en 2015 par deux passionnés, Betrail.run en a fait du chemin depuis. Plateforme à destination des traileurs, ces coureurs adeptes des sentiers offroad, des longues distances et de l’autonomie maximum, on y retrouve notamment l’agenda et les résultats de toutes les courses. Mais aussi et surtout des classements spécifiques pour ce sport en plein boom.

Devenu la référence en Belgique, le site couvre maintenant le Benelux et la France, pays du trail par excellence. Le projet continue son évolution vers un modèle de plus en plus collaboratif, grâce à une participation croissante des utilisateurs et des organisateurs.



Comparer l’incomparable

Betrail a développé un algorithme étonnant qui permet de "comparer l’incomparable" en attribuant à chaque résultat un indice de performance exprimé par un nombre entre 20 et 100. Cet exploit est possible en comparant entre eux les millions de résultats de sa base de données. En trailrunning, chaque course est très différente : distance, dénivelé, terrain. Certaines épreuves se courent même la nuit. Il est dès lors impossible de comparer deux courses ou deux performances, comme c’est possible en marathon.

Le trail était donc longtemps resté orphelin d’un classement national pertinent. Ce qui est désormais le cas avec les Betrail Awards, dont la 4e édition a lieu ce vendredi à Wavre.

En voici les résultats.

Le classement Betrail récompense les coureurs et coureuses qui courent vite, et qui sont aussi assez réguliers : trois trails belges sont nécessaires pour être intégré-e au classement.

© Betrail



Le classement Trailcup veut quant à lui récompenser celles et ceux qui courent beaucoup. C’est un classement par points, proportionnels à la performance mais aussi à la distance parcourue.

© Betrail



Ces deux classements sont déclinés en version Ultra, qui ne prend en compte que les longues distances, à partir de 80km. Ce qui donne donc également un classement Betrail Ultra et un classement Ultra Cup

© Betrail



© Betrail





Au cours de cette soirée des Betrail Awards, les 50 premiers de chaque classement seront récompensés en présence de toute l’équipe Betrail et de quelques invités.



On notera encore que Michel Dieudonné, 50 ans et habitant Cerfontaine, est le coureur à avoir effectué le plus de trails en Belgique en 2019, soit 39. Cela correspond à 921 en compétition.





L'évolution du trail en Belgique ces dernières années