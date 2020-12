La course à pied, discipline populaire et accessible s’il en est, intéresse de nombreuses communes, qui y voient une possibilité peu coûteuse d’améliorer leur offre sportive et d’attirer un nouveau public tout en répondant à une réelle demande.

À Bruxelles, un plan Be Running est par exemple en cours de réalisation afin d’améliorer l’offre à destination des nombreux runners qui arpentent la capitale. À Godinne, une offre de circuits trail est en cours de réalisation. Et beaucoup d’autres entités ont aussi fait le choix de rejoindre le concept Run’in City, application qui propose directement sur le smartphone des coureurs des parcours sportivo-touristiques. Ottignies-Louvain-la-Neuve, où les nombreux bois permettraient par ailleurs d’offrir un beau terrain de jeu pour des tracés permanents de trail, va d’ailleurs rejoindre le concept, après beaucoup d’autres depuis le début de la crise sanitaire.

Namur, un terrain qui s’y prête

Un peu plus au sud, une ville comme Namur, notamment, a tout ce qu’il faut pour offrir une formidable expérience aux coureurs en quête de parcours. Nombreux sont déjà les traileurs à rejoindre la Citadelle et ses alentours pour y serpenter sur ses chemins. Il est dès lors étonnant qu’aucun parcours permanent n’y ait vu le jour jusqu’ici afin de permettre au plus grand nombre de découvrir ces traces. Questionnée à ce sujet par nos soins voici quelques jours, la commune s’est dite ouverte à la question. Et cette semaine, le débat s'est invité au conseil communal. Preuve que le sujet intéresse.

"Actuellement, aucun projet de sentiers permanents de trail n’est en cours, mais c’est une réflexion que l’on doit avoir et nous serions évidemment ouverts à en discuter avec des interlocuteurs intéressés , souligne Benoît Aerts, attaché au cabinet de l’échevin des Sports Baudouin Sohier. Namur est une ville de course à pied. En dehors de la période que nous connaissons, la Ville accueille des épreuves de course à pied ou de trail quasi chaque semaine. Proposer des sentiers permanents pour cette discipline qui attire sans cesse plus d’amateurs pourrait donc apporter encore un plus pour la pratique du sport à Namur."