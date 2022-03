Rien ne prédestinait Boris Ghirardi à courir un trail en montagne. Ni à discuter course à pied avec un journaliste d’ailleurs. À le voir déambuler dans les allées du village de la Maxi-Race lorsque nous l’avons rencontré l’automne dernier à Annecy, ce Toulousain, bientôt 50 ans, a tout du passionné qui vient s’échapper de son quotidien l’espace de quelques jours pour assouvir sa soif de dépassement de soi. Cela tombe bien car Boris Ghirardi, gestionnaire immobilier de profession, ne tient pas à être quelqu’un de différent. Grand sourire sur le visage et tenue sportive décontractée de la tête aux godasses, cet ancien fana de cross-fit est pourtant en mission. Et à voir comment François D’Haene ou Camille Bruyas l’accueillent au sein du stand Salomon, on comprend qu’il n’est pas à Annecy juste pour avaler les 16 km et 950 mètres de D + du format court de l’épreuve au menu de son dimanche.

Flash-back. En août 2019, il est victime d’un grave accident de moto. Il y laisse un pied. Amputé au niveau du milieu du tibia gauche, ce jeune papa refuse pourtant de se focaliser sur ce qu’il a perdu. Moins de deux ans après, il a fait des sentiers et du dénivelé son terrain de jeu privilégié, domptant notamment un monument comme Sierre-Zinal. De quoi séduire une marque comme Salomon de le soutenir dans son projet : celui de rendre accessible aux personnes amputées le plaisir de la course et du trail.

Boris Ghirardi, aurait-on pu vous croiser au départ d’une course avant août 2019 ?

"Non, il y a très peu de chance. (rires) D’ailleurs, je ne courais presque pas. Avant mon accident, les seules fois où j’allais courir, c’était pour faire plaisir à mon entraîneur. Je voyais bien l’intérêt du dépassement de soi, mais alors juste pour soi, en solo.

(...)