Le président du Standard de Liège troquera la vareuse des Rouches pour celle de l’ASBL ‘Tous à Bord’ ce dimanche, dessinée par Remco Evenepoel en personne. Bruno Venanzi, comme son collègue Thierry Dailly (RWDM) mais aussi les footeux Silvio Proto, Johan Walem ou encore Alex Teklak, sera au départ de la 41e édition des 20 km de Bruxelles. À l’appel de Jean-François Lenvain, il a accepté avec grand plaisir d’enfiler ses chaussures de running pour rejoindre l’une des équipes handisports de l’ASBL.

Pour la bonne cause mais aussi car le Liégeois est un fan de course à pied, a déjà bouclé plusieurs marathons et rêve de nouvelles aventures baskets aux pieds. Rencontre.



Bruno Venanzi, pourquoi avez-vous accepté d’être au départ, pour la première fois, des 20 km de Bruxelles ?

"C’est vrai que je ne les ai jamais faits. J’adore courir mais, dans l’absolu, faire une heure de voiture pour aller avaler des kilomètres sur de l’asphalte ne correspond pas à la vision que j’ai de la course à pied, bien que je sois déjà allé à Paris pour faire le marathon. A priori, ce n’est donc pas la course qui me fait rêver. Mais le projet de Jean-François Lenvain et de son association ‘Tous à Bord’ m’a directement parlé. On va partager un moment fort et solidaire autour de personnes en situation de handicap. Nous allons courir ensemble, dans une bonne ambiance. Je n’ai donc pas hésité un seul instant quand il me l’a proposé."

La présence d’autres personnalités du monde du football dans l’équipe, comme Silvio Proto, Johan Walem, Thierry Dailly ou encore Alexandre Teklak, a-t-elle influencé votre décision ?

"Non, absolument pas. D’ailleurs je n’étais pas au courant. Il y aura Silvio ? (rires) Tant mieux, cela sera une chouette journée.