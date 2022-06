Courir un marathon dans une capitale est un formidable moyen de découvrir une grande ville. Des Champs Elysées à la Tour Eiffel en passant par les bois de Vincennes et de Boulogne, un détour de 42,195 km chez nos voisins français suffit à vous faire tomber amoureux de Paris. Il en va de même à New York ou à Rome ainsi que dans bien d’autres villes du monde, heureuses de voir les participants et leurs accompagnants prolonger leur séjour après l’effort sportif.

Il est difficile d’affirmer que Bruxelles tente de jouer dans la même cour. La relation entre la capitale de l’Europe et son marathon a toujours été difficile. Bien sûr, ce 42,195 km ne sera jamais le plus plat. Mais Paris n’est pas non plus réputé pour la facilité de son tracé. Les possibilités de s’émerveiller en courant existent pourtant chez nous.

Avec les choix judicieux d’un départ depuis l’Atomium et d’une arrivée au cœur du stade Roi Baudouin pour son retour en 2022, on s’était mis à rêver d’un marathon qui se serait à la fois distingué des 20 Km de Bruxelles tout en s’érigeant en une vraie expérience touristique pour les coureurs pour son retour après deux ans d’absence. Mais à Bruxelles, rien n’est facile et tout le monde n’aime pas forcément la course à pied. Plutôt que d’envahir, et donc perturber, Bruxelles, ce marathon new-look s’en ira faire des allers et retours le long du canal pour un 42 km il est vrai moins exigeant que par le passé. Les organisateurs ont fait ce qu’ils pouvaient avec les contraintes imposées. Mais, assurément, Bruxelles mérite un autre marathon.