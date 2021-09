Jusqu’au dernier moment, stress et incertitude ont rythmé le quotidien de l’équipe organisatrice des 20 km de Bruxelles. Pour preuve, ce changement de protocole sanitaire plutôt malvenu à trois jours du départ, fixé ce dimanche sur le coup de 10h.

Mais la 41e édition de l’épreuve de course à pied la plus populaire du pays aura finalement bien lieu ce dimanche 12 septembre. Avec, certes, un Covid Safe Ticket obligatoire pour les participants (mais pas de masque au départ et à l’arrivée) et avec un peloton quasi coupé en deux. Mais, pour le reste, il y aura une quasi normalité par rapport à une édition classique, un dernier dimanche de mai.

C’est donc avec fierté, joie et une bonne dose de soulagement que Carine Verstraeten, à la tête du Syndicat d'Initiative-Bruxelles Promotion, s’apprête à donner une nouvelle fois le départ dès 10h (9h30 pour le box handisport) depuis le bas du Parc du Cinquantenaire.