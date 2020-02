L'ex quadruple lauréate des 20 Km de Bruxelles sera à la tête d'une cellule dénommée "Endurance Academy" au sein du club nivellois



Le club nivellois du RCABW vient de créer une nouvelle cellule dénommée "Endurance Academy", regroupant les différentes disciplines de fond, allant de la piste au trail en passant par la course sur route ou encore le triathlon.

A sa tête, on retrouvera une personnalité bien connue de la course à pied en Belgique: Catherine Lallemand. Un nouvelle challenge pour celle qui fut notamment quatre fois lauréate des 20 Km de Bruxelles et qui s'est lancée dans le coaching depuis maintenant 10 ans.

"Après 20 années de compétition et 10 années de coaching, c'est avec une joie non dissimulée que j'ai accepté le challenge de dingue que me lance Noël Lévêque et le RCABW", a indiqué Catherine Lallemand, pleine d'enthousiasme.

"Noël Levêque est président du RCABW, plus grand club d'athlétisme en région francophone et le second club que j'ai intégré durant ma carrière. Un club investit et engagé auprès de tous ces athlètes. C'est la raison pour laquelle une académie d'endurance a été créée et pour laquelle j'ai accepté la fonction de "Head coach ". Un challenge dont je me réjouis vraiment !"

La création de cette cellule fait notamment suite au départ du RCABW de Fernand Brasseur, qui a été pendant plus de 25 ans la locomotive du demi-fond au sein du club nivellois.

