L’année 2021 s’ouvre comme 2020 s’est terminée pour les coureurs à pied. Peu ou pas de courses au programme dans un agenda habituellement chargé et un gros point d’interrogation autour de la saison qui s’annonce. Le moment est pourtant à la programmation du plan de bataille pour l’année à venir avec la définition de son programme d’entraînement en fonction de ses objectifs. En l’absence de ceux-ci, l’équation peut cependant paraître plus complexe.

À y regarder de plus près, elle n’est pas insolutionnable, moyennant une ouverture d’esprit à l’adaptation en cours de route. On essaye d’y voir plus clair.

