La passion de la course à pied, son moteur de toujours, et une réflexion prolongée durant la période de crise sanitaire que nous vivons ont poussé Catherine Lallemand à passer à l’action. Encore un peu plus, serait-on tenté d’écrire, tant cette pétillante jeune quarantenaire aime s’investir dans de nouveaux projets.

Après sa carrière ponctuée par quatre succès aux 20 Km de Bruxelles, celle qui est diplômée en éducation physique est aujourd’hui passée de l’autre côté de la barrière pour transmettre son vécu et son savoir en tant que coach. Une dénomination parfois usurpée pour ce qui constitue un vrai métier difficile à faire reconnaître. Le premier confinement a notamment vu la multiplication des profils qui se sont intronisés "coach". Avec toutes les dérives que cela peut avoir.