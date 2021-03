Peu importe les circonstances, la course à pied ne s’arrête jamais avec Belgium Running et la DH/Les Sports.

Rien n’arrête les amateurs de course à pied. Ce n’est pas parce que la perspective d’un retour à la normale pour les activités de groupes et les compétitions a été repoussée de quelques semaines que les runners ne vont plus accumuler les kilomètres. Que du contraire, avec le retour des beaux jours, vous serez encore plus nombreux à arpenter les routes, les parcs et les sentiers baskets aux pieds pour profiter de cet espace de liberté qui nous appartient encore et qui nous fait tant de bien.

Ce jeudi 25 mars, Belgium Running vous propose donc son guide running 2021, riche de 64 pages. Il sera disponible gratuitement, en ligne ou en version papier, à l’achat de la Dernière Heure Les Sports + et de l’Avenir

On y évoque une multitude de sujets qui font le quotidien d’un coureur à pied. Les plus pointus y trouveront des conseils poussés en matière d’entraînement tandis que ceux qui ne cherchent que le plaisir pourront découvrir une multitude de conseils et de bons plans pour s’évader en Belgique.

On y parle aussi de matériel avec une approche innovante ou encore de santé en compagnie de spécialistes. Plusieurs grands champions, à l’instar du dernier vainqueur de l’UTMB Pau Capell ou du recordman de Belgique du marathon Bashir Abdi, vous fixent également rendez-vous dans ce guide à ne pas manquer ce jeudi 25 mars.