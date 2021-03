Plus rien n’échappe aux montres GPS connectées. Outre les données métriques de vos performances (vitesse, distance, cadence…), elles vous bombardent d’informations et d’interprétations quant à vos capacités physiques du moment mais aussi quant à votre état de santé général. Votre VO2Max, votre niveau de stress ou le nombre de calories consommées en passant par votre statut de récupération sont quelques-uns des indicateurs parmi les plus répandus. C’est là le résultat d’algorithmes qui nous disent tout sur le sportif et l’être humain que nous sommes, à tel point que certains consultent aujourd’hui leur montre lorsqu’on leur demande s’ils ont bien dormi.

Garmin, le plus gros acteur mondial sur le marché des montres sportives GPS connectées, a de longue date fait le choix de proposer un maximum d’indicateurs physique, santé et de performances sur ses produits. Pour la marque américaine, l’innovation semble même passer par l’ajout de nouveaux métriques. En 2020, Garmin a justement racheté la société finlandaise Firsbeat Analytics, qui lui fournissait (et à d’autres acteurs du marché) ces algorithmes et avec qui elle entretenait déjà un lien privilégié. L’occasion de se pencher sur ce qui se cache derrière les données fournies par nos montres.

Comment cela fonctionne ?

Les données utilisées par les algorithmes sont essentiellement tirées de trois outils. Le capteur de fréquence cardiaque - via un capteur optique au poignet ou via une ceinture thoracique -, le GPS et l’accéléromètre, intégré soit à la montre, à la ceinture cardiaque ou via un capteur externe.