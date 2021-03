Deux accessoires ont particulièrement la côte auprès des coureurs à pied : les casques audio à conduction osseuse et les pistolets de massage à percussion. Vous ne connaissez pas encore ? On vous explique !

Le pistolet de massage pour améliorer la récupération

C’est le nouvel appareil à la mode dans le monde du sport. Les pistolets de massage se font omniprésents et on voit même certains traileurs les embarquer dans leur valise quand ils se rendent sur des courses (voir notre test). Plus faciles à mettre en place que l’électrostimulation et plus "fun" que les rouleaux de massage, leur cote de popularité semble grimper en flèche. Quitte à délaisser le simple et efficace détour par un petit bain d’eau froide en guise de récupération.

Car, entre le travail, la vie familiale et la recherche des huit heures de sommeil, les entraînements se retrouvent souvent coincés dans un mini créneau horaire de votre journée. Et si l’on trouve le temps de garder la forme, la récupération est généralement celle qui reste sous silence ou qui passe carrément à la trappe.

Les pistolets de massage, qui ont débarqué en Europe après avoir envahi les États-Unis, veulent apporter une solution facile à ce constat pour tous ceux qui n’ont ni le temps, ni le budget de s’offrir une séance de massage après chaque entraînement. Attention, il ne s’agit pas ici d’un substitut aux médecins ou aux kinés mais bien d’un produit qui a pour but d’aider à la récupération et à la relaxation à travers un massage efficace et facile.

Comment ça fonctionne ?

D’un point de vue technique, les pistolets de massage sont équipés d’un moteur qui transfère des mouvements (ondulations) d’avant en arrière. Différents embouts permettent de bien localiser la pression et de travailler en fonction de la zone. L’appareil simule donc l’effet d’un massage par la répétition de ces vibrations à moyennes ou hautes fréquences sur les muscles. Cette thérapie de percussion permettrait d’assouplir les tissus musculaires dans les zones où les raideurs se sont accumulées. En "pulsant" rapidement ces fibres musculaires avec une légère pression, on serait ainsi en mesure de soulager la douleur et d’améliorer la circulation sanguine.







Conduction osseuse : écouter sa playlist sans se couper de l’environnement extérieur

Conduction osseuse. Au premier abord, difficile de faire un lien direct avec la course à pied. Pourtant, cette technologie de la transmission audio peut révolutionner la pratique sportive pour ceux qui aiment écouter de la musique tout en bougeant !

Le principe ? Les ondes sonores sont transmises directement à l’oreille interne grâce aux os du crâne. Ce sont ces derniers qui font en quelque sorte office de tympans. Le son ainsi émis contourne donc les tympans et va directement se placer vers l’oreille. Habituellement, le son passe par l’air au travers du canal auditif avant d’arriver aux tympans puis être dirigé vers notre oreille interne.

Pour les coureurs (ou autre sportifs), le grand avantage est le gain au niveau de la sécurité, surtout en milieu urbain. L’oreille, dégagée, reste à l’écoute de l’environnement extérieur, malgré la musique. Le tout avec une excellente qualité d’écoute, même si la conduction osseuse ne rivalise pas avec du matériel classique du même prix.

Sachez encore que l’un des premiers à avoir fait usage de la conduction osseuse n’était autre que le célèbre musicien Ludwig van Beethoven, qui souhaitait continuer à jouer de la musique. Il avait pour cela placé un fil conducteur sur son piano qu’il serrait entre ses dents, les vibrations étaient alors transmises à sa mâchoire. Cela lui a permis de continuer à entendre les notes malgré ses problèmes d’audition.

C’est la marque Aftershokz qui est l’acteur principal de ce marché, avec des modèles entre 90 et 170 €.