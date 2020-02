La 4e édition du Challenge Belgium Running va distribuer plus de 12 500 euros de cadeaux au top 10 de chaque catégorie.

Quatrième édition, déjà, du Challenge Belgium Running cette année. Après avoir accueilli quatre nouvelles épreuves en 2019 pour porter le calendrier à dix rendez-vous à travers Bruxelles et toute la Wallonie, le challenge va franchir un nouveau cap en récompensant plus largement encore ses participants.

Toujours 10 manches

Le calendrier conserve dix manches mais on y note cependant un changement. Brussels 10 Miles, qui ne sera plus organisé en 2020, cède sa place aux populaires 10 km de l’Ecotrail de Bruxelles au début du mois de septembre.

Si deux courses auront lieu le même jour à la même heure (10 Km de l’ULB et les 15 Km de Charleroi), les 10 Km d’Uccle et les 15 Km de Liège Métropole se tiendront, cette fois, à des dates différentes. Il est donc possible de prendre part à neuf courses sur l’ensemble du challenge, dont quatre obligatoirement pour figurer parmi le classement général en fin de saison.

Outre un classement "scratch", quatre catégories seront à nouveau proposées : hommes, femmes, homme + 40 ans et femmes + 40 ans. C’est la régularité qui est récompensée puisque chaque place dans le top 50 sur l’une des manches permet de décrocher des points. Au final, celui qui en totalise le plus dans sa catégorie est déclaré vainqueur en fin de saison.

Quarante coureurs récompensés

Avec, à la clé, des lots encore plus fournis que par le passé. Si chaque lauréat de catégorie aura à nouveau la chance de recevoir un voyage Belambra d’un montant de 2 000 euros, le top 5 sera aussi particulièrement gâté. Ainsi, les 2es de chaque catégorie recevront chacun une Fenix 6 Pro, soit le top des montres connectées haut de gamme de chez Garmin. Et les 3es, 4es et 5es classés pourront s’équiper pour leurs futurs défis en recevant des jolis bons d’achat chez Trakks, magasin spécialisé en course à pied, ou une paire de chaussures Hoka One One. Au total, 40 lots seront distribués puisque nous n’oublions pas les autres coureurs et coureuses classés dans le top 10 de leur catégorie, qui se verront offrir trois mois d’abonnement numérique à La DH Les Sports +.

© IPM



Des lots pour le top 10 de chaque catégorie

1er prix pour chaque catégorie : un chèque voyage d’une valeur de 2 000 € pour un séjour dans un centre Belambra.

un chèque voyage d’une valeur de 2 000 € pour un séjour dans un centre Belambra. 2e prix pour chaque catégorie : un montre Garmin Fenix 6 Pro ou 6S Pro (d’une valeur de 699,99 €) ou tout autre modèle Garmin dont le montant n’excède pas 699,99 € dans la gamme Garmin.

un montre Garmin Fenix 6 Pro ou 6S Pro (d’une valeur de 699,99 €) ou tout autre modèle Garmin dont le montant n’excède pas 699,99 € dans la gamme Garmin. 3e prix pour chaque catégorie : un bon d’achat de 200 € dans un magasin Trakks.

un bon d’achat de 200 € dans un magasin Trakks. 4e prix pour chaque catégorie : une paire de chaussures running au choix dans la gamme Hoka One One.

une paire de chaussures running au choix dans la gamme Hoka One One. 5e prix pour chaque catégorie : un bon d’achat de 100 € dans un magasin Trakks.

un bon d’achat de 100 € dans un magasin Trakks. De la 6e à la 10e place de chaque catégorie : un abonnement numérique de 3 mois à La DH Les Sports +.

Le calendrier 2020