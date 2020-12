Il y a Gaëtano Falzone, maître d’œuvre du Challenge Condruzien, fort actif également du côté du club de Neupré et de son organisation phare, La Neupréenne. Et il y a Croce Falzone, son frère, arpenteur d’asphalte, de tartan, voire de sentiers. Un boulimique, Croce. Il a aujourd’hui 66 ans et court toujours autant. Peut-être pour rattraper un certain retard, puisqu’il a découvert la course à pied à 41 ans, perdant au passage quelque 25 kilos.

67 km chaque jour !

“Je l’appelle le fou”, sourit Gaëtano. “En fait, quand je vois tout ce qu’il fait, j’en veux à mes parents. Je me dis qu’ils n’ont pas utilisé la même semence pour nous faire…”

Ce à quoi la maman a toujours rétorqué (confidence de Croce) : “Avec Gaëtano, j’ai fait le plus fort. Avec Croce, j’ai fait le plus endurant et le plus rapide…”

Si l’on en vient à parler de Croce Falzone, c’est parce que le gaillard est celui qui a totalisé le plus de bornes dans le dernier challenge Zatopek des courses les plus populaires (voir par ailleurs). Soit 540 kilomètres en 8 jours (“Sur le classement, il est indiqué 549, mais c’est bien 540”, précise notre homme). Une moyenne de 67 km au quotidien pour défendre sa course, La Neupréenne. Pour cela, il a enquillé les kilomètres dans les Bois de la Vecquée, sur la piste d’athlétisme de Seraing et autour de chez lui, à Jemeppe. Pour un total de 66 heures de course à pied à du 8,34 km/h de moyenne.

“Je suis parti calmement et j’ai fini en force, avec 100 kilomètres parcourus le dernier jour”, explique celui qui a appris les rudiments de la course à pied à Seraing Athlétisme auprès de Thierry Vanhacht, ancien demi-fondeur doué, entraîné par Edgar Salvé, qui vit malheureusement sa carrière raccourcie après un accident au ski. “J’ai couru pour la plupart du temps seul. Je ne voulais pas être distrait par des allures différentes ou par des discussions autour du choix de parcours. Si tout s’est bien passé ? Oui. Il y a bien eu un jour de pluie et une gêne au genou qui est finalement partie. Lundi, malgré cette grosse semaine, j’avais déjà envie de courir, ce que j’ai finalement fait ce mardi…”

2h51 sur marathon

Croce Falzone, au-delà de sa belle endurance, a tout de même un record sur marathon situé à 2h51. C’est déjà lui qui, cet été, avait couru le plus de kilomètres lors d’un autre challenge proposé par le magazine Zatopek, “Je cours pour ma commune”.



"J'avais couru plus ou moins la même chose, mais sur deux semaines cette fois-là", ponctue-t-il.