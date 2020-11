Après 3 éditions du Challenge King/Queen of Confinement, voici un nouveau concept made in Belgium pour le 29 novembre prochain

La privation crée la créativité. Et c’est particulièrement le cas chez les coureurs à pied et, encore plus dans l’esprit du Beaurinois Frédérick Hardenne et de son équipe, déjà à la base des 3 premières éditions du Challenge King/Queen of Confinement en 2020.

En l’absence de courses ces prochaines semaines, un nouveau concept va en effet voir le jour le dimanche 29 novembre prochain à partir de 9 heures. Derrière son nom - "les Maîtres du temps" - se cachent quelques principes déjà connus (une boucle au départ et l’arrivée de son domicile, une course à élimination) mais aussi quelques innovations qui devraient permettre d’attirer à la fois des coureurs appréciant les longues distances mais aussi ceux dotés de certaines qualités de vitesse.

Une boucle de 4 kilomètres

Il s’agira en effet de boucler un parcours que chacun aura tracé au préalable de 4 km, le tout en moins de 30 minutes. Et de repartir chaque demi-heure pour un nouveau tour. Jusque-là, rien d’insurmontable et de réellement innovant. Sauf que, à chaque nouvelle boucle, le temps imparti sera amputé de 60 secondes. Ainsi, après 10 boucles et 40 km, vous n’aurez plus que 20 minutes pour réaliser vos 4 km (le départ reste, lui, fixé toutes les 30 minutes, le règlement complet est ici).

"Nouveau confinement, nouveau challenge, nouvelle aventure", s’amuse Frédérick Hardenne, qui a pris part voici peu au titre mondial d’ultra endurance par élimination de la Belgique lors de la Big Dog’s Backyard Ultra World Championship et qui a testé le concept avec une vingtaine de comparses ce week-end.

Celui ou celle qui ne parvient pas à terminer son parcours dans les temps sera directement éliminé. Le vainqueur, tant chez les hommes que chez les femmes, sera le dernier à parvenir à terminer sa boucle dans les délais. Si 2 coureurs réalisent le même nombre de boucles, il n’y aura pas de lauréat.

Le classement sera établi en direct via la plateforme du chronométreur ultratiming, en tablant sur la sportivité et la communication de chacun une fois l’effort terminé. Avec, à nouveau, de nombreuses interactions souhaitées via la page facebook de l’événement.

Moyennant respect des règles de distanciation physique, il sera possible de prendre part à ce challenge avec 3 autres personnes.

Au printemps dernier, l’acte 2 du Challenge King/Queen of Confinement avait attiré un peu plus de 600 personnes.