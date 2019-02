La seconde manche du challenge du Brabant wallon disputée ce samedi à La Hulpe a connu un bien joli succès

Marc Timmermans et son équipe organisatrice ont accueilli 1003 participants, soit un chiffre supérieur à 2018, ce qui est remarquable étant donné les conditions météorologiques. Avec le vent, nombreux sont ceux qui se sont posés la question de savoir si l'épreuve était maintenue!

Si les joggeurs se sont élancés avec une bien jolie éclaircie, dès les premiers participants rentrés, la pluie s'est mise à tomber et le vent à souffler fortement. Les courageux n'en ont pas moins terminé généralement avec le sourire. Côté sportif, a fait une véritable démonstration de sa condition actuelle en surclassant ses adversaires. Second, on note le solide Denis Galerin qui s'affiche dores et déjà comme le potentiel vainqueur 2019 au vu de sa forme retrouvée. Benoit Berthe complète le podium, battant au sprint Guillaume Demeulemeester. Chez les dames, Dorothée Cupers s'est imposée devant Sabine Vanderzwalmen et Virginie Vandroogenbroeck, lauréate 2018 mais qui revient de blessure, c'était sa seconde sortie jogging depuis …. trois mois.

Pierre Balty, vainqueur de l'épreuve © DR

Le départ





Le classement

1. Balty, Pierre., 43:11 2. Galerin, Denis., 44:15 3. Berthe, Benoit., 44:24 4. Demeulemeester, Guillaume., 44:28 5. Paul, Romain., 44:52 6. Morren, Jeremy., 45:17 7. Van Wetter, Renaud., 45:31 8. Van Espen, Fabrice., 45:44 9. Deblander, Romain., 45:52 10. Vandongen, Edouard., 46:12 11. Descampe, Arnaud., 46:32 12. Moureau, Kevin., 47:13 13. Collaer, Christophe., 47:31 14. Iwens, Alain., 47:55 15. Ghilain, Olivier., 47:55 16. Putzeys, Mathieu., 48:49 17. Vanderlinden, Koen., 49:00 18. Demoulin, Vincent., 49:04 19. Cilibekti, David., 49:05 20. Messori, Mirco., 49:09





>>> DAMES