Chez les dames, énorme surprise avec la victoire de Catherine Servais, du club des Hautes Fagnes. Pour ceux qui s'en souviennent, cette Malmedienne de 42 ans fut 9 fois championne de Belgique en cadettes et scolaires sur 800 (+ 4x800m) sous les couleurs du club de sa ville. "Cette course était un défi pour moi", nous expliquait celle qui s'est reconvertie en trail. Son prochain défi?" Peut-être bien les championnats de Belgique de trail à Theux..."



Les podiums:

Messieurs: 1. Florent Caelen (ACT), 52.43; 2. Pieter Berben (AVT, M35), 54.32; 3. Denis Trillet (RFCL), 57.11.

Dames: 1. Catherine Servais (HF), 1h11.28; 2. Camille Compère (Waco), 1h13.15; 3. Ine De Stoop (AC Deinze), 1h16.48.

Au bout d'un effort violent (succession de côtes et de descentes + chaleur), Florent Caelen renouvelait son titre remporté en 2019 (annulation en 2020). "J'ai été un peu surpris par le coureur néerlandophone que je ne connaissais pas (Pieter Berben)", expliquait-il à l'arrivée. "J'ai donc donné une petite accélération à un moment et je l'ai payé très cher au début du 2e tour. Heureusement, à vue derrière, il n'était pas facile à ce moment-là non plus..."