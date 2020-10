Deux boucles et un parcours tourmenté tracé en partie sur des trottoirs attendaient des plateaux de coureurs relevés, en hommes comme en dames. Le Covid et son cortège d'annulations diverses sont passés par là...

Chez les hommes, Koen Naert et Soufiane Bouchiki n'étaient comme prévu pas là. Très vite, Isaac Kimeli et Robin Hendrix, du team Moriau, ont pris les devants pour s'isoler en tête après deux km. Dans le final, grosse accélération de Kimeli qui terminait devant son coéquipier. Pour compléter le podium, l'étonnant Clément Deflandre (AC Herve) qui, mine de rien, est monté trois fois cet été sur un podium national ( or sur 3000 steeple et bronze sur 10.000 mètres).



Plus tôt dans l'après-midi, Mieke Gorissen (Diepenbeek, 37 ans), médaillée de bronze deux semaines avant lors du National sur 10.000 version piste, a enlevé la mise, après s'être isolée peu après la mi-course. Florence De Cock, 2e lors du même national "piste", termine cette fois 5e et première francophone. Alexandra Tondeur finit pour sa part 8e lors de sa première apparition avec le maillot du RFCL lors d'un championnat.



Les résultats:

Dames: 1. Mieke Gorissen, 32'49; 2. Nina Lauwaert, 33'12; 3. Lisa Rooms, 34'06; 5. Florence De Cock, 34'40; 8. Alexandra Tondeur, 35'00; 9. Amelie Saussez, 35'36.

Messieurs: 1. Isaac Kimeli, 28'17; 2. Robin Hendrix, 28'22; 3. Clément Deflandre, 28'51; 10. Arnaud Dely, 29'03.