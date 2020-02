Ce dimanche, Douae Ouboukir, une athlète marocaine de 23 ans est devenue championne de Catalogne de cross-country en disputant la course à pieds nus.

Pour ceux qui s'en souviennent pour l'avoir vu ou l'avoir lu, quelques coureurs ou coureuses ont marqué l'histoire de la course à pied parce qu'ils ont fait de grandes courses sans chaussures. On eut ainsi Abebe Bikila, vainqueur du marathon olympique de Rome en 1960. Un peu plus près de nous, la Sud-Africaine Zola Budd, double championne de cross-country (85 et 86), ancienne détentrice du record du monde sur 5000. Aussi connue pour la controverse de la finale du 3000 des Jeux Olympiques de 84, qu'elle termina 7e sous les huées d'un public américain l'accusant (à tort) d'avoir fait chuter sa rivale Mary Decker, grande favorite de l'épreuve.

Pour en revenir à Ouboukir, on signalera qu'elle évolue depuis longtemps sans chaussures, estimant qu'en cross-country, c'est plus stable et moins glissant ainsi.

Elle vaut 10:43 sur 3000 steeple, 4:37.62 sur 1500 et a couru récemment un 10 km sur routes en 34:44.