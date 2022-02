En habitant en Bretagne, on ne part pas forcément avec l’avantage du terrain quand on décide de se lancer dans la pratique du trail. Christophe Malardé, 46 ans, est passé par l’école classique de l’athlétisme. Chez lui, le long de la côte, les montagnes locales sont encore plus douces que les talus dont on profite dans le sud de la Belgique. Pourtant, le Breton en connaît un bout sur le trail. Sous son aile, le coach sportif élève actuellement trois champions du Team Salomon. Et pas des moindres : une légende vivante comme François D’Haene et aussi les très prometteurs Thibaut Baronian et Camille Bruyas.