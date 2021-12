Emil Zatopek, c’est bien sûr l’athlète qui a inspiré le nom du magazine éponyme : Zatopek ! Cet immense champion de la course dont les exploits ont épaté le monde entier dans les années 40 et 50 a aussi traversé quelques-uns des plus grands événements du XXe siècle.

Autant dire qu’il y avait là toutes les raisons de faire un film sur lui. C’est désormais chose faite ! Son biopic est sorti en Tchéquie cet été et le résultat a tant plu que l’Académie tchèque du film et de la télévision a annoncé tout récemment qu’il représentera le cinéma tchèque aux prochains Oscars.

