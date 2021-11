L'UTMB World Series, le nouveau circuit mondial de trail running qui sera lancé en 2022, a confirmé l'arrivée de nouveaux événements, pour un total d'épreuves confirmées atteignant désormais 20 événements internationaux. D'autres le seront encore dans les prochaines semaines.

Ce vendredi, ce sont cinq nouveaux événements qui se sont ajoutés, au Royaume-Uni, en Corse et en Suisse.

La Suisse, incontournable destination des traileurs, accueillera trois nouveaux événements qui possèdent chacun une identité propre.

La célèbre montagne Eiger surplombant le village de Grindelwald en Suisse, sera le cadre de l'Eiger Ultra Trail by UTMB® , une course qui plongera les coureurs dans la beauté naturelle et le terrain difficile des Alpes bernoises.

, une course qui plongera les coureurs dans la beauté naturelle et le terrain difficile des Alpes bernoises. Le Trail Verbier Saint-Bernard by UTMB® , le plus ancien ultra trail suisse qui est depuis longtemps considéré comme l'une des courses les plus pittoresques des Alpes suisses, rejoint le circuit.

, le plus ancien ultra trail suisse qui est depuis longtemps considéré comme l'une des courses les plus pittoresques des Alpes suisses, rejoint le circuit. Le Wildstrubel by UTMB®, un nouvel événement dont le centre de gravité sera à Crans-Montana, donnera aux coureurs la chance de réaliser un incroyable voyage autour du massif du Wildstrubel.

"Rejoindre le circuit UTMB® World Series est une évolution naturelle pour le trail que nous avons co-fondé il y a 13 ans", ont indiqué Tiphaine Artur et Matthieu Girard, co-présidents Trail Verbier Saint-Bernard by UTMB®. "Si nous avons été pionniers en Suisse, entrepreneurs bénévoles passionnés par notre région et convaincus que nous habitions une terre qui allait devenir un vivier du trail running, nous n’aurions rien fait sans le soutien de l’UTMB® Mont-Blanc à l’époque. Nous souhaitons aujourd’hui offrir un nouveau souffle à cet événement qui ne transigera pas sur ses valeurs profondes, son ancrage dans la région porté par des bénévoles engagés qui lui confèrent ce caractère si authentique largement salué par celles et ceux qui nous ont déjà fait l’honneur de venir le courir."

Ailleurs, l'Ultra-Trail Snowdonia by UTMB®, au Pays de Galles, devient le tout premier UTMB® World Series Event au Royaume-Uni, avec un parcours technique et montagneux à travers les plus beaux itinéraires de trail de Grande-Bretagne.

Enfin, en Corse, le Restonica Trail by UTMB® emmènera les coureurs dans un voyage sur l'un des sentiers de randonnée les plus célèbres au monde, le GR20.



La liste des UTMB® World Series Events 2022 (confirmés au 19 novembre 2021)