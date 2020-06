© Hoka One One

Hoka One One a officiellement lancé son nouveau modèle ce lundi. Avec, notamment, un talon proéminent à l'arrière de la semelle

Hoka One One a annoncé la sortie de l’attendue Clifton Edge ce lundi, annoncée par la marque comme sa "chaussure la plus innovante jamais créée". Tout un programme pour une marque qui revendique son sens de l'innovation dans le toujours plus important marché mondial de la course à pied.

La Clifton Edge est dans les faits la toute première édition spéciale de la gamme Clifton, la chaussure la plus vendue depuis son lancement en 2014 et dont la version 7 sortira prochainement. La Edge cible le grand public friand de longues distances et à la recherche d’un amorti prononcé sous le talon tout en proposant un drop raisonnable (5mm). Avec un prix qui l'est un peu moins: 160 €.

© Hoka One One



Dans une construction plus légère (246 grammes) et discrète, elle réunit, selon Hoka, "toutes les caractéristiques d’amorti et de sensation uniques qui ont fait le succès de ses modèles".

Visuellement, la Clifton Edge se distingue par un talon proéminent à l'arrière de la semelle. Une innovation déjà aperçue, de façon plus prononcée, sur l’atypique TenNine. Cela doit apporter un meilleur amorti mais aussi maximiser le déroulement du pied après l'impact. On remarque aussi une languette qui remonte très haut à l'arrière du talon d'Achille.

"Au début, j’étais sceptique en découvrant la chaussure", a commenté lors de la présentation la marathonienne allemande Thea Heim. "A l’essai, force est de constater que cette chaussure pousse vers l’avant, tout en étant très légère. Elle est plus agressive que la traditionnelle Clifton."

“Nous que pensons que la Clifton Edge améliorera la façon dont les athlètes du monde entier conçoivent le mouvement et qu’elle ouvrira cette expérience au plus grand nombre”, a déclaré Wendy Yang, présidente de Hoka One One