Plus aucune compétition en vue. Plus aucun objectif. Les coureurs à pied peuvent encore s’entraîner chez nous en respectant les règles élémentaires de sécurité mais ont, pour beaucoup d’entre eux, vu s’envoler la raison pour laquelle ils couraient actuellement.

Face à ce constat, beaucoup de ceux qui s’entraînent de façon régulière et structurée ont vu leur motivation en prendre un sacré coup. Garder l’envie quand on ne sait plus après quoi on court est en effet très compliqué. D’où l’importance de faire le deuil au plus vite de ses objectifs pour se tourner vers d’autres sources de motivation, à plus long terme.

"C’est mon point de vue ; je pense que ce ne sont pas les objectifs qui font avancer, mais bien les rêves", affirme d’entrée le psychologue du sport Jef Brouwers, tempérant l’importance sur la motivation des compétitions fixées à court terme.

(...)