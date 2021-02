Les vêtements ont eux aussi une histoire. Dans chaque Zatopek, une rubrique part à la découverte d’une pièce de nos garde-robes. Dans le numéro actuellement en kiosque, c’est au tour de la casquette de dévoiler tous ses secrets.

Il en va du couvre-chef comme du reste de notre penderie : il sert autant à se prémunir des aléas du temps qu’à attester de son statut social. Pensez à la couronne du roi, aux casques des chevaliers du Moyen Âge, au chapeau en feutre des bourgeois ou encore au simple morceau de tissu noué sous le menton qui caractérisait le servage.

La casquette, elle, trouve son origine un peu plus récemment. En 1571, une loi est passée qui obligeait tout citoyen britannique de plus de six ans à se couvrir la tête les dimanches et jours fériés sous peine d’amende. Pour justifier cette mesure, le législateur avait mis en avant le respect des règles de bienséance. En vérité, cette obligation visait surtout à doper le commerce intérieur et à permettre l’écoulement des excédents de laine. Pour des questions de coût, certaines de ces coiffes devenues obligatoires étaient plutôt rudimentaires. Il s’agissait de simples bonnets prolongés d’une visière. La casquette est ainsi devenue un très fort vecteur identitaire du prolétariat. Chauffeurs, portiers, concierges, gardes de sécurité, chefs de gare, sans parler des militaires : chaque corporation se définit bientôt par son couvre-chef.