Cœur qui s’emballe, jambes lourdes, mal de tête… Une fois que le thermomètre dépasse 25 degrés, ces symptômes peuvent apparaître chez le coureur à pied non habitué à la pratique sous de telles températures. Un sentiment d’inconfort qui rend toute activité physique pénible, voire impossible. Une sensation de mal-être qui peut même aboutir au malaise.

L’organisme réagit tout simplement à une situation d’inconfort à laquelle il n’est pas habitué. Le corps humain est en effet fait pour fonctionner avec une température interne aux alentours de 37 degrés. Mais la thermorégulation habituelle, principalement par le mécanisme de la transpiration, est rendue plus compliquée au plus la température monte.

En fonction de la chaleur ambiante mais aussi de la sollicitation plus ou moins intense des muscles, la température corporelle augmente donc sensiblement. Pour réguler cette augmentation, le cerveau (plus précisément l’hypothalamus) joue un rôle de thermostat. Il commande en fait l’élimination du surplus de chaleur du corps vers le milieu ambiant via la surface de la peau.

Cette transpiration, par différents mécanismes, est à l’origine de l’augmentation des battements du cœur pour maintenir un même effort. Là où un footing à 10 km/h est habituellement facile pour vous, il peut se révéler compliqué sur la durée lors d’un épisode de canicule comme il y a quelques jours. Le cœur bat plus vite pour maintenir un flux constant afin d’alimenter les organes et les muscles alors que le volume sanguin, réduit par les pertes hydriques, et les vaisseaux, dilatés avec la chaleur, réclament un débit plus important. Autre conséquence de la chaleur, l’organisme consomme plus rapidement ses réserves de glycogène, indispensable à l’effort d’endurance.

Au final , les muscles reçoivent moins d’énergie et il est impossible de maintenir l’allure que vous tenez habituellement sans changer de zone de confort. Et si vous vous y essayez, vous exploserez rapidement. "On appelle cela dans le jargon l’effet cocotte-minute", indique Thomas Vandormael, entraîneur au Waco et coach Belgium Running. "Le corps chauffe jusqu’à exploser. C’est comme ça qu’on peut voir des athlètes se traîner littéralement sur les derniers kilomètres d’une épreuve après un départ en boulet de canon."





Faire face aux hautes températures

Thomas Vandormael, coach Belgium Running, évoque quelques trucs et astuces. La température ayant un impact important sur la sollicitation de votre organisme, celle-ci est à prendre en compte lors de vos sorties. Quitte à passer votre tour lorsque le thermomètre flirte avec les 40 degrés en période de canicule. Il y a cependant quelques adaptations élémentaires à mettre en place dès que le climat se fait estival.

Écouter son cœur : “Mieux vaut se baser sur la fréquence cardiaque que la vitesse lors d’une sortie sous haute température. Même si cela peut être frustrant, car vous serez plus que probablement amenés à ralentir, cela est plus révélateur de l’effort que vous demandez à votre organisme.”

Démarrer doucement : “Il faut laisser le temps au corps de s’adapter. Lors de premières chaleurs, il vaut donc mieux démarrer lentement, histoire de voir comment son organisme réagit. Au contraire, un départ rapide provoquera un effet cocotte-minute qui vous fera exploser rapidement. À plus long terme, votre corps s’adaptera progressivement à la chaleur, ce qui pourra être bénéfique – à l’instar d’un stage en altitude – pour votre pratique. À faire avec la plus grande prudence cependant.”

Boire régulièrement : “Le conseil peut paraître bateau mais, comme le fait d’adapter sa tenue aux conditions, c’est un incontournable : il faut boire régulièrement en cas de fortes chaleurs, avant, pendant et après. Sans pour autant tomber dans l’excès. On parle d’un volume d’un demi-litre par demi-heure environ. En privilégiant des boissons riches en électrolytes (sodium, potassium, calcium et magnésium).”

Se ravitailler en glucides : “La chaleur ayant un impact sur la consommation du glycogène, il faut en tenir compte en cas d’effort long. On estime qu’il faut assimiler environ 50 grammes de glucides par heure de course, même si cela dépend aussi des habitudes et du profil du coureur. Cela afin d’anticiper une fringale qui pourrait advenir plus tard dans l’effort.”





Des courses dans un véritable four

Si fournir de longs efforts sous de fortes chaleurs n’est pas conseillé pour ceux qui ne sont pas habitués à se frotter à de telles conditions, il existe cependant des épreuves qui se déroulent chaque année dans une véritable fournaise. Avec, sur la ligne de départ, des participants généralement préparés et entraînés pour un tel effort.

On pense à la Badwater, course de 217 km à travers la vallée de la Mort à laquelle le Belge Luc Maes vient de prendre part sans parvenir à voir la ligne d’arrivée (abandon après 97 km). Il y a aussi le mythique Marathon des Sables, course par étapes et en autonomie alimentaire qui propose 250 km à travers le désert marocain chaque année au mois d’avril. Et puis comment ne pas évoquer la problématique des prochains Mondiaux d’athlétisme au Qatar (28 septembre au 6 octobre), où la chaleur est un véritable problème pour la pratique sportive ? Mais les organisateurs ont prévu de… climatiser le stade, tandis que les marathoniens s’élanceront sur le coup de minuit.

Sport ou chaleur, certains ne savent décidément pas choisir…