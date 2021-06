On le sait, les coureurs entretiennent souvent une relation fusionnelle avec leur matériel, qu’il s’agisse du short, des chaussures, du maillot… et même des chaussettes !

Avant de partir courir, ils les choisissent avec soin et ils en parlent aussi avec grand intérêt. Dans la dernière rubrique du magazine Zatopek intitulée "Des habits et moi" - qui se prononce comme dans la chanson de Juliette Greco mais qui s’écrit très différemment -, on y fait, après les survêtements et les casquettes, un focus sur ces chaussettes. L’occasion de retracer l’histoire de cette pièce discrète de notre habillement qui peut pourtant se targuer d’une longue histoire.

D’après les fouilles archéologiques et les peintures rupestres, l’homme de Cro-Magnon glissait déjà ses pieds dans des peaux de bête qu’il fixait ensuite à sa cheville par des cordelettes. Un attirail qui évoque, en plus rudimentaire, nos modèles actuels de chaussettes. Au fil des millénaires, il semble qu’on ait conservé cette habitude de protéger nos pieds du froid, même si on manque cruellement de témoignages pour en attester.

De façon générale, les historiens parlent peu de leurs chaussettes. De l’Antiquité grecque, on ne possède qu’un seul texte qui date du VIIIe siècle avant notre ère dans lequel le poète Hésiode fait référence aux "piloi", qu’il décrit ainsi : "des protections en poils tressés, portées sous des sandales".

Les chausses de la vie

Longtemps les chaussettes sont demeurées dans l’ombre jusqu’à passer par une forme d’âge d’or au XIXe siècle et qui correspond avec l’avènement du sport moderne. Et ce n’est pas un hasard ! Elles sont d’abord portées plus ostensiblement en association avec le célèbre pantalon knicker apparu dans les milieux de la chasse en Angleterre et qui fut popularisé dans le monde par le personnage de Tintin. Ensuite, elles séduisirent d’autres publics dans le golf, l’alpinisme, le cricket. Petit à petit, la chaussette se transforme en accessoire sportif.

Dans l’histoire de la chaussette, le deuxième grand changement survient avec l’apparition de nouveaux textiles à la fin des années 1960. Cela permet la confection de chaussettes appelées "tube" en raison de leur forme particulière. Leur maillage ne tient pas compte de la forme du pied et les renforts au niveau du talon ou des coussinets sont purement supprimés. La chaussette s’apparente ainsi à un manchon de tissus fermés par une simple couture au bout des pieds. Une pointure unique facilite la fabrication. Plus sommaire, tu meurs ! Pourtant, les ventes explosent.

La victoire ne tient qu’à un fil

En course à pied, les chaussettes font l’objet de recherches spécifiques pour améliorer le confort du pied. Et c’est bien nécessaire si l’on en croit le témoignage du français Bruno Heubi, champion du monde par équipes sur 100 kilomètres en 2000 et 2001.

"Dans les années 1970, le coton des chaussettes était tellement épais que les pieds marinaient dans leur jus pendant toute la durée de la course. Même en prenant soin de mes pieds quotidiennement avec des solutions que le pharmacien me préparait sur commande, je perdais mes ongles les uns après les autres et je souffrais de terribles ampoules."

La vogue du jogging créa un nouveau marché. "On a vu venir toutes sortes de chaussettes : avec les orteils séparés, avec une double épaisseur de tissu aux endroits de frottements. Pour courir, ce n’était quand même pas idéal."

Il se réjouit qu’aujourd’hui, on dispose de chaussettes techniques qui permettent tout à la fois de protéger le pied et évacuer la sueur.

Cela dit, des erreurs restent possibles. En 2008, Bruno Heubin s’était inscrit pour la Trans Gaule, une course par étapes de 1 150 kilomètres qui traverse la France du nord au sud. Il avait opté pour une paire de chaussettes à double boucle conçue par Olympia.

"Les premières heures, c’était plutôt confortable. Cela s’est gâté ensuite. L’épaisseur du tissu et la chaleur dégagée par le pied à l’effort ont causé le décollement de l’épiderme et la formation d’une cloque qui, au fil des étapes, m’a mis le pied en charpie. Sans des bains au silicium organique pendant au moins une vingtaine de minutes aussitôt l’étape terminée, je ne sais pas combien de temps j’aurais tenu."

Cette année-là, Heubi a terminé deuxième de la course. Et avec de bonnes chaussettes, qui sait ?